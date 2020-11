Managerul spitalului Victor Babes din Timisoara: Sunt trei surse principale de infectare cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele surse de infectare cu coronavirus sunt transportul in comun, petrecerile, mai ales ale adolescenților, și fabricile in care nu se respecta masurile de protecție. Este concluzia medicului Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara.

- Guvernul american va plati pana la 1,19 miliararde de dolari companiei Eli Lilly, pentru asigurarea a aproape 1 milion de doze din tratamentul cu anticorpi al acesteia pentru Covid-19, un medicament similar cu tratamentul primit de presedintele Donald Trump, transmite Reuters. Eli Lilly va…

- Autoritatile bulgare au dispus, incepand de joi, 29 octombrie, inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19, relateaza agentia EFE. Conform ordinului semnat de ministrul sanatatii,…

- Ministerul Sanatatii a contractat 2.970.000 de doze de vaccin antigripal pentru noul sezon rece, iar pentru piata libera exista o estimare de punere in vanzare a altor 800.000 de doze, a anuntat ministrul de resort, Nelu Tataru, la videconferinta Profit Health Forum. Tataru a aratat ca numarul…

- Romanii care vor sa intre pe teritoriul Greciei vor trebui sa prezinte in continuare la granita formularul PLF si adeverinta medicala in limba engleza cu rezultatul negativ la testul molecular pentru COVID 19, a anuntat Consulatul General al Romaniei la Salonic, pe pagina de Facebook. "Masura…

- Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, se arata ingrijorat de noile manifestari provocate de infectia cu noul coronavirus. Medicul atrage atentia ca au aparut simptomatologii neuropsihiatrice care pana acum nu erau evidentiate la pacientii COVID. Acestia au tulburari…

- Redresarea economica din zona euro din cea mai grava criza din istorie a incetinit in august, in special in sectorul serviciilor, in urma reducerii cererii puternice consemnate in iulie, pe fondul revenirii cazurilor de coronavirus, potrivit datelor publicate vineri de IHS Markit, citate de Reuters.…