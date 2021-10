Managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB), Catalin Cirstoiu, trage un semnal de alarma și spune ca numarul deceselor provocate de coronavirus este mult mai mare decat anul trecut, ceea ce ”arata gravitatea si severitatea acestui val in privinta formelor acute, grave”. Medicul anunta ca 284 de pacienti au murit in octombrie, toti fiind nevaccinati. Cirstoiu a afirmat ca ATI ajung si pacienti vaccinati, chiar cu doua doze, dar acestia fac forme moderate de boala. Managerul Catalin Cirstoiu a declarat, vineri, ca unitatea pe care o conduce functioneaza in regim hibrid. “Suntem…