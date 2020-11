Stiri pe aceeasi tema

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- Criza paturilor de Terapie Intensiva continua sa se adanceasca, in ciuda asigurarilor date, in ultima saptamana, de autoritați, in frunte cu Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a vorbit, in urma cu o saptamana, despre situatia de la terapie intensiva in contextul inmultirii…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…

- In aceasta dimineața, echipajele Secției de pompieri Tecuci au intervenit la o explozie urmata de... The post Explozie urmata de un incendiu la Tecuci. Un barbat a suferit arsuri grave appeared first on Știri de Galați .

- Pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis a fost luata cu asalt de urmaritori dupa ce a fost postat un mesaj pentru comemorarea victimelor incendiului din Clubul Colectiv. Majoritatea ii reproșeaza ca sistemul sanitar este in aceeași situație, la 5 ani de la incendiul din Colectiv și ca nimic…

- Acordul permite accesul rapid și echitabil la beneficiile clinice ale Veklury/Remdesivir pentru pacienții COVID-19 din majoritatea țarilor UE și SEE. Oferta foarte extinsa de Veklury/Remdesivir se așteapta sa raspunda cererii europene in timp real și nevoilor de stocare in octombrie, a transmis producatorul…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. Prin urmare, actul normativ este constitutional. Alegerile generale vor…

- Președintele USR, Dan Barna, ii da o replica taioasa lui Klaus Iohannis, la afirmația acestuia potrivit careia PSD trebuie sa-și inceteze existența. Klaus Iohannis a declarat, luni seara, intr-un discurs despre alegerile locale, ca romanii au votat partidele de dreapta, reprezentate de PNL și USR-PLUS,…