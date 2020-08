Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta raportare a autoritaților incearca sa ne pacaleasca cu o scadere a numarului de cazuri. Insa situația epidemiologica a Romaniei demonteaza mitul scaderii, cadrele medicale avertizand asupra unui platou pe care il traversam. ”Ceea ce ma...

- "De sase luni, fara sa fim medici, discutam situatia si ii ascultam pe medici. Eu cred ca peste tot, medicii sunt o elita. Dar eu am doua lucruri de nemedic: unu, medicii ne spun ca situatia e din ce in ce mai grava, iar sefii lor, politicienii, ne zic ca e ok sa facem alegeri. Ori unii, ori ceilalti,…

- Italia a anunțat extinderea carantinei de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Romania și Bulgaria, masura instituita saptamana trecuta și care ar fi urmat sa inceteze vineri. Ministerul italian al Sanatații nu a stabilit o noua data pana la care va fi impusa aceasta masura. Tot de vineri, persoanelor…

- In cursul dimineții de astazi, 6 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 18 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1768. In intervalul 05.07.2020 (10:00) – 06.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 18 decese (10 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Ziarul Unirea Persoanele din Romania ce ajung in Anglia, nevoite sa se IZOLEZE timp de 14 zile – efectul creșterii cazurilor de COVID-19 din țara Autoritațile din Anglia au alcatuit o lista a țarilor pentru care nu se aplica masura carantinarii, Romania neaflandu-se pe lista aceasta. Lista intra in…

- In cursul dimineții de astazi, 25 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 10 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1565. In intervalul 24.06.2020 (10:00) – 25.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Un cetatean francez in varsta de 35 de ani care locuiește in sectorul 3 al Bucureștiului a fost reținut pentru trafic de droguri. Anchetatorii au gasit 58 de plante de canabis cultivate de acesta, anunța MEDIAFAX.Procurorii DIICOT au reținut pentru 24 ore un cetatean francez in varsta de 35…

- Noi decese au fost raportate de autoritați, astfel ca numarul morților din cauza Covid-19 a ajuns la 1.345. Bilanțul cazurilor de coronavirus din Romania a ajuns la 20.604. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.826 au fost declarate vindecate și externate.