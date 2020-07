Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a transmis un mesaj dur pentru populație, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 777 cazuri noi de coronavirus."Mai ingrijoratoare este creșterea numarului la Terapie Intensiva. Deja am depașit 260 de cazuri", a declarat, joi, Raed…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din Bucuresti si dr. Florin Rosu, seful Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, au sustinut ca vom vedea in continuare o crestere a cazurilor. Joi, 9 iulie, a fost ziua…

- Cum sunt afectati copiii si tinerii de noul coronavirus? Ce vina poarta rostogolirea dezinformarilor si a teoriilor conspiratiei? Beatrice Mahler, medic pneumolog si managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Bucuresti, si Florin Rosu, medic ATI, seful sectiei de Terapie Intensiva…

- Intr-un comunicat trimis sambata dimineata, mangerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti spune ca nu mai are locuri libere pentru pacientii COVID pozitivi. ”Avem acum internati un numar de 50 pacienti confirmati si 3 suspecti”, a spus Beatrice Mahler

- Asistenta s-a contaminat, dar și alte șase colege ar fi luat virusul. Toate persoanele cu care au intrat in contact sunt acum in izolare. Asistenta ar putea fi cercetata disciplinar la finalul anchetei epidemiologice, a anunțat conducerea institutului de Pneumologie. ”Primul caz a fost la o asistenta care, din rapoartele…