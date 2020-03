Stiri pe aceeasi tema

- Liderul judetean al PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, l-a acuzat, miercuri, pe presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur (PNL), ca ar fi dezinformat prin afirmarea ca Ministerul Sanatatii (MS) a alocat 5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la noul spital de la Falticeni, potrivit…

- Intr-o intervenție la postul de televiziune Antena 3, secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca a propus Consiliului Județean Suceava, suspendarea conractului managerului Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou”, Vasile Rimbu, dupa evoluția negativa a situației…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a apreciat faptul ca Ministerul Sanatații a alocat un milion de euro pentru Spitalul Municipal Falticeni, ca urmare a demersurilor facute de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, insa a aratat ca suma reprezinta doar 20% din ...

- Ministerul Sanatatii a transmis Consiliului Judetean (CJ) Suceava avizul pentru infiintarea unui spital de copii in municipiul resedinta, a informat, joi, seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur. El a spus ca spitalul va fi construit in trei ani, in curtea spitalului vechi, pe o suprafata de…

- Președintele PNL Suceava și al Ligii aleșilor locali din PNL, Gheorghe Flutur, susține organizarea alegerilor anticipate pentru Parlament, pentru ca liberalii sa poata realiza marile reforme pentru dezvoltarea Romaniei. In discursul sau de astazi de la Consiliul Național al PNL, Gheorghe Flutur a ...

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat joi, dupa o intalnire cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, aprobarea constructiei spitalelor de oncologie si de copii in municipiul resedinta, precum si infiintarea sectiilor de chirurgie vasculara si neurochirurgie. Flutur…

