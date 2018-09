Stiri pe aceeasi tema

- Raportat la situatia grava existenta la ora actuala in Spitalul municipal ,,Dr. Cornel IGNA”, PSD Campia Turzii, prin alesii locali a intreprins o serie de demersuri prin care a tras un semnal de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intarzierea lucrarilor la investitia privata in Centrul de Radioterapie si Diagnostic Precoce, din curtea Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, a prilejuit, ieri, in sedinta Consiliului Judetean Suceava, un schimb acid de replici intre managerul unitatii medicale, ...

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic din Fratauții Vechi, județul Suceava, este in continuare in coma, acesta fiind monitorizat, de mai bine de patru zile, de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicul…

- HOROSCOP BERBEC Esti preocupat de o directie noua spre care vrei sa pornesti in perioada urmatoare si nu poti sta degeaba nici azi. Vrei sa mai adaugi o caramida cat de mica la edificiul pe care il vei construi pas cu pas, dar ceea ce ajunge azi la urechile tale poate sa schimbe cumva sensul spre…

- Situația produsa la sediul Poliției din Gherla de pe strada Hașdații, petrecuta in noaptea de sambata spre duminica, cand un cetațean care avea de rezolvat o problema a gasit poarta de la intrare inchisa, a ajuns in atenția Inspectoratului Judetean de Politie Cluj. In cursul zilei de luni, IPJ Cluj…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti a inaugurat miercuri sistemul informatic destinat gestionarii pacientilor - MediWeb, pentru doua dintre sectiile sale. Sistemul informatic are rolul de a ordona si reglementa circuitul acestora in ambulatoriu. Spitalul "Grigore…

- DNA a clasat dosarul in care medicul Monica Pop era acuzata de abuz in serviciu, a anuntat managerul Spitalului de Oftalmologie din Capitala, care a fost suspectata ca ar fi falsificat contractul de inchiriere dintre Spitalul de Oftalmologie si firma care a luat spatiul.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, doreste sa transforme Parlamentul intr-o unitate militara, aratand ca acesta a propus in Birourile permanente reunite masuri severe privind accesul in cladirea legislativului in urma protestului de miercuri.…