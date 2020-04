Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca managerul Spitalului Județean din Focșani, Constantin Mandrila, bolnav de coronavirus ar fi fugit din spital. Omul se apara și spune ca nu a fugit, ci ca i s-a recomandat sa stea in izolare și ca DSP știe de locația in care se afla.Citește și:…

- E nebunie la Spitalul din Vrancea. Ministrul Sanatații anunța ca "directorul spitalului și și-a luat actele și a plecat. Nu știm unde e. S-a izolat intr-o locație, nu e de gasit. Putem discuta doar cu prefectul".Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca a fost inceputa o ancheta in cazul de la Buzau, dupa ce testele a doi barbati care au fost declarati vindecati de coronavirus, au iesit pozitive la o noua testare.

- Procurorii au deschis un dosar penal in cazul bebelușilor infectați cu noul coronavirus de la Maternitatea Odobescu din Timișoara. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, a fost inregistrat un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor și se fac cercetari privind posibile nerespectari…

- Managerul spitalului din Timișoaraunde au fost depistați cei zece bebeluși infectați cu coronavirussusține ca mamele au fost lasate sa plece acasa cu copiii dincauza Direcției de Sanatate Publica. In patru cazuri prezențaCOVID-19 s-a confirmat la mamici dupa ce acestea ajunsesera acasa.Olimpia Oprea…

- Directorul de comunicare al Consiliului Judetean Arad, Andrei Ando, a anuntat, luni, ca este internat in spital dupa ce a fost confirmat cu noul coronavirus, el fiind prezent in ultima vreme la mai multe actiuni, inclusiv la vizita ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, in Spitalul Clinic Judetean de…

- Decizie extrema la Suceava. Personalul medical netestat și asimptomatic a fost chemat la munca. Ei vor trata doar pacienți bolnavi de coronavirus. Directorul interimar al Spitalului Județean Suceava a trimis deja personalului medical un document prin care cere acest lucru. Și ministrul Sanatații a facut…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a anunțat demisia joi dimineața, in plina criza COVID. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca ii trimite președintelui Iohannis propunerea de numire in funcția de ministru al Sanatații a secretarului de stat Nelu Tataru. Reactia lui Ludovic Orban…