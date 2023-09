Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ivanov a murit in condiții greu de imaginat in spitalul din Botoșani, cand medicul de garda a refuzat sa o consulte, deoarece starea ei nu ar fi parut suficient de grava. Dupa moartea ei, fratele Alexandrei a rabufnit și a facut declarații halucinante. Vlad Miron a spus lucrurilor pe nume.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca ceea ce s-a intamplat in Botoșani, unde o tanara de 25 de ani, care era insarcinata, a murit in maternitate, „este de neințeles și inacceptabil”. El a facut „apel la toții medicii sa lucreze in interesul pacientului”.

- Managerul spitalului din Botoșani, Angel Calin, a fost demis, miercuri, dupa ce tanara insarcinata a murit din cauza neglijenței medicilor. Cazul tragic al Alexandrei a ajuns in atenția tuturor, iar acum au fost luate primele masuri drastice.

- Cazul tragic al tinerei gravide decedate vineri dimineata la Spitalul Judetean din Botosani, din neglijenta medicilor, a starnit furia comunitatii locale, oamenii adunandu-se duminica in fata maternitatii, unde si-au strigat indignarea. Spitalul nu a anuntat la DSP moartea Alexandrei Aproape 300 de…

- Constantin Sava, primarul din Urziceni, a anunțat ca a suspendat-o din funcție pe directoarea spitalului din Urziceni in urma scandalului provocat de imaginile cu o femeie care a nascut pe trotuar, in curtea unitații medicale. Anunțul a fost facut mier

- La doua zile dupa ce o femeie a nascut pe trotuar, in fața unitații medicale, managerul spitalului din Urziceni, Daniela Ianuș, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost facut de Constantin Sava, primarul localitații ialomițene.

- Primarul din Orșova (Mehedinți) și managerul Spitalului Municipal din oraș sunt in conflict deschis. De opt ori l-a demis primarul pe manager in ultimii patru ani și de tot atatea ori managerul s-a intors pe funcție in urma unor decizii ale justiției.