Stiri pe aceeasi tema

- Inca un weekend negru la Iasi, cu 31 morti, numar record, dar si cu cozi fara precedent, adesea de peste 10 ambulante, in curtea Spitalului de Infectioase. „Sistemul va ceda. Suntem in cel mai sumbru scenariu pe care ni l-am imaginat" spun medicii de aici, lupta lor cu situatia devenind de la o zi la…

- Mai multe ambulante cu bolnavi diagnosticati cu Covid-19 asteapta la rand duminica la spitalul de Boli Infectioase Iasi, medicii fiind obligati sa inceapa tratamentul chiar in interiorul ambulantelor pana ce se elibereaza un pat in spital. Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin…

- Noapte de foc in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase ,,Sf.Parascheva” din Iași. In curtea spitalului puteau fi observate ambulanțe șiautospeciale ISU care așteptau, monitorizand permanent pacienții, dar și sa faca consultul de specialitate in cadrul spitalului. Pana la ora 01.05 , pe data de…

- Noaptea trecuta a fost una ‘de foc’ la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ din Iasi, dupa cum a declarat managerul institutiei, dr. Florin Rosu. El a atras atentia ca peste 99% dintre pacientii consultati nu erau vaccinati anti-COVID: „A fost o noapte de foc. In curtea spitalului puteau fi…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- organizațiilor pe domenii diferite de activitate și ne bucuram ca pe domeniul medical spitalul nostru este printre aleși. Reputația unitații medicale, siguranța și eficiența metodelor de tratament, a pregatirii personalului, serviciile oferite și feedback-ul pacienților au fost criteriile care au contat…

- Din nefericire, numarul pacientilor infectati COVID19 este in crestere continua. Pentru a sprijini sistemul medical iesean si pentru a temporiza, fara a afecta actul medical, transformarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase” Sf. Parascheva”, din nou, in spital care ingrijeste doar pacienti COVID19,…

- Numarul cazurilor de infectari cu tulpina Delta a crescut in ultimele saptamani motiv pentru care testarea pacienților este foarte importanta. Spitalul de Boli Infecțioase din Iași este singurul din regiunea Moldovei care este dotat cu kitul necesar pentru identificarea tulpinii Delta. „Identificam…