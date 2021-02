Ivermectina este un chimioterapic antiparazitar, fiind utilizat in tratamentul bolilor parazitare atat in medicina veterinara cat și in medicina umana. Este folosita de asemenea in tratamentul unor boli parazitare ale pielii, inclusiv scabia și pediculoza. In Romania este aprobat un singur medicament de uz uman care conține ivermectina, sub forma de crema, administrat in acnee rozacee. Nu se va incepe tratamentul cu Ivermectina. Va debuta la un moment dat un studiu multicentru, in care va fi inclus, mai mult ca sigur și Iașul, cu Ivermectina insa nu stim cand va incepe, a declarat sef lucrari…