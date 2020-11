Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare. Potrivit procurorilor, aceasta a primit mita de la 124 de studenți. Decizia instanței este definitiva. Judecatorii Curții de Apel Iași au condamnat-o Dorobaț la trei ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce soțul acesteia, Gheorghe Dorobaț, a primit doi ani și trei luni de inchisoare cu suspendare. Cei doi sunt acuzati ca au au primit mita de la 124 de studenti ai UMF Iasi pentru a fi promovati la examene. Știre in curs de actualizare The post Managerul Spitalului de…