Doctorul Florin Roșu a fost primul cadru medical din Iași care, la sfarșitul anului trecut, s-a imunizat anti-Sars Cov 2. „Administrarea celei de-a treia doze a fost așteptata și dorita de cadrele medicale. Am convingerea ca rata de vaccinare in cadrul personalului Spitalului de Boli Infecțioase va depași și de aceasta data 90 la suta. Susțin in continuare ca vaccinarea este principala arma in aceasta lupta pandemica. In momentul de fata avem peste 200 de pacienti pe care ii ingrijim in cele cinci pavilioane care formeaza Spitalul Clinic de Boli Infectioase. Toti pacientii sunt cu forme medii…