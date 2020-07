Managerul Spitalului Colentina are COVID-19

Managerul Spitalului Colentina, Remus Gabriel Mihalcea, are coronavirus, au confirmat miercuri seara reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Remus Mihalcea este internat, in prezent, in spital și are simptome de COVID-19. Vestea ca managerul Spitalului Colentina este infectat vine in aceeasi zi in care s-a redeschis unitatea sanitare si pentru pacientii care au alte afectiuni in afara de COVID-19. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat miercuri ca unitatea a primit avizul DSP Bucuresti pentru redeschidere. Spitalul Colentina va avea in continuare zona de COVID-19, și, separat,…