- Șerban Bucur, managerul Spitalului Clinic CF 2 București a fost plasat sub control judiciar pentru savarșirea a șase infracțiuni de luare de mita, din care cinci in forma continuata, și a unei infracțiuni de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, in forma continuata.

- Primul studio de inregistrari Dolby Atmos din Europa de Est s-a deschis la București, ca urmare a unei investiții de peste 1 milion de euro derulate de compania americana WJB Media, potrivit publicației Business Review. Studioul dispune de echipamente pentru a transpune sunetul in tehnologia de ultima…

- Noul primar al Sectorului 1 din București, George Tuța, a subliniat ca extinderea infrastructurii școlare reprezinta una dintre prioritațile mandatului sau și a explicat cum va face pentru a crește numarul de școli și gradinițe pentru a acoperi nevoile populației. „Construirea de școli pentru a extinde…

- Un accident grav a avut loc, noaptea trecuta, in București. 15 persoane au fost implicate in accident, dintre care 12 au ajuns la spital. Accidentul s-a produs intre un autoturism si un microbuz. Șoferul microbuzului, un tanar de 21 de ani care nu a respectat culoarea rosie a semaforului, avea 0.54mg/l…

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Romania a acordat vineri o concesiune miniera companiei Verde Magnesium, o societate cu sediul la Bucuresti, sustinuta de investitorul american de capital privat Amerocap, potrivit publicațiilor Financial Times și Ziarul Financiar. Astfel, este pentru prima data cand in UE se reia exploatarea miniera…

- Florina Pompilian, șefa Sectiei ATI de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, a transmis sambata un mesaj dur pe Facebook, dand de ințeles ca scandalul iscat in ultima saptamana in jurul numarului de morți de la Terapie Intensiva este produsul unei rafuieli personale cu o angajata care se simte…