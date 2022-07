Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor internati cu COVID la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi s-a triplat in ultima saptamana, afirma managerul institutiei medicale, Florin Rosu, care considera insa ca nu se poate vorbi de un val sase al pandemiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a anuntat luni, 4 iulie, intr-o conferinta de presa, ca estimeaza o crestere a numarului de cazuri de COVID in perioada urmatoare, iar in varful acestui val, preconizat pentru inceputul sau sfarsitul lunii august, sa se ajunga la 10.000 de cazuri pe zi. In ultima…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut simtitor in perioada 20-26 iunie, cand au fost inregistrate 3.974 de noi infectari, fata de perioada 13-19 iunie, cand au fost raportate 2609 infectari. Saptamana trecuta erau internate in spitale pe sectiile de profil 638 de persoane, fata de 438 in saptamana…

- O creștere brusca a numarului de cazuri COVID și a deceselor in Portugalia, determinata de subvarianta Omicron BA.5, in ciuda temperaturilor ridicate, determina capitalele din Europa sa ia din nou in considerare restricții impotriva unei pandemii care a i

- La Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi a fost inaugurat ieri, 1 iunie, un Compartiment de Neuropsihiatrie Infantila, pentru copiii si adolescentii cu afectiuni psihiatrice. Compartimentul are 20 de paturi, iar reprezentantii unitatii medicale spun ca pentru renovarea si dotarea acestuia a fost…

- 155 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate inultimele 24 de ore in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri trei sunt asociate cu contact in afara țarii, din Ucraina (trei refugiați), anunța Ministerul Sanatații.