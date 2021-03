Autorul crimelor de la Onesti, Gheorghe Moroșan, este intubat in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, starea de sanatate fiind mediocra, a anunțat, vineri, managerul unitatii sanitare, Adrian Popa. “Ultima actualizare a pacientului Morosan o am de dimineata, de la medicul de garda, care spune ca este in aceeasi stare, intubat, […] The post Managerul Spitalului Bacau, despre agresorul de Onești:„Este intubat. Starea lui este mediocra” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .