- In Romania, tot mai mulți oameni pun la indoiala existența dovedita a pandemiei de COVID-19. Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara a criticat acest val de conspiraționiști in mod dur. Mai mulți romani se plang ca prin obligativitatea purtarii maștii pentru a reduce numarul de imbolnaviri…

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, critica persoanele care nu respecta masurile sanitare și care se plang pe rețelele de socializare ca portul maștii le incalca drepturile. Medicul le transmite acestor persoane ca, daca se infecteaza, sa nu se mai duca la spital fiindca…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost depistate 69 de persoane cu coronavirus, 52 dintre acestea fiind din Timișoara. Au fost depistate și opt cadre medicale cu Covid-19, de miercuri pana joi.

- In ultimele 24 de ore, 78 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost confirmate in județul Timiș, trei dintre infectați fiind cadre medicale. Iata distribuția pe localitați a cazurilor depistate in ultimele 24 de ore: Lugoj – 40, Timișoara – 16, Periam – 4,…

- Medicii Sectiei Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara folosesc, in cazul bolnavilor cu COVID-19, o noua tehnica pe care pana acum au utilizat-o in cazul celor diagnosticati cu bronho-pneumopatie cronica obstructiva (BPOC) sau cu alte boli pulmonare, inclusiv…

- Managerul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, Cristian Oancea, este ingrijorat ca masurile de relaxare ce urmeaza sa fie aplicate, prin redeschiderea restaurantelor si inceperea scolii, va duce la o crestere importanta a numarului de cazuri noi de coronavirus.

- Personalul medical care lucreaza in cazuri de covid este insuficient si lucreaza ture prea lungi, astfel ca multe cadre medicale poarta scutece sub combinezoanele medicale, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, lideri ai Federatiei Sanitas, dupa protestul organizat in fata sediului Guvernului.…

- „La toamna ne așteptam la un tsunami", spune managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea. In Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus, iar cei care susțin ca nu exista Covid ar trebui sa raspunda penal, a spus acesta.„Am spus ca in iulie…