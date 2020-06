Managerul SJU Craiova renunţă la mandatul de consilier judeţean Managerul SJU Craiova, Laurentiu Ivanovici, renunta la mandatul de consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Numit la conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova la sfarsitul lunii mai, Ivanovici si-ar fi dorit sa-si pastreze si mandatul de consilier. In sedinta ordinara a CJ Dolj de luna trecuta, Laurentiu Ivanovici chiar anunta faptul ca va ramane consilier judetean si in noua calitate de manager al SJU si ca se va abtine de la vot la proiectele de hotarare care vizeaza spitalul pe care il conduce. Acest lucru se pare ca nu a fost posibil. Cel mai probabil, pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform ISU Ialomita, pompierii militari au actionat pentru evacuarea apei din 7 institutii publice, un operator economic, peste 32 de locuinte si 70 de curti, cu 13 utilaje si autospeciale si un efectiv de peste 30 de cadre. Inundatii s-au produs la Palatul Copiilor Slobozia, Parchetul…

- Societatea civila și firmele private au dat dovada de solidaritate in perioada pandemiei. Deși fiecare persoana angajata contribuie individual la sistemul de sanatate, bani platiți din bugetul firmelor private, totuși, societațile s-au unit și au susținut personalul medical cu donații catre spitale.…

- Documentele oficiale emise in perioada interbelica de catre autoritatile locale si de forurile economice ale provinciei ne ajuta astazi sa reconstituim partial imaginea vietii comerciale din localitatile dobrogene. Listele emise anual de catre Camera de Comert si de Industrie Constanta ne ofera numele…

- Petrecerea de ramas bunde la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova ar fi avut loc in urma cu o saptamana, iar participante au fost mai multe infirmiere ale spitalului. Cinci dintre ele, dar si o asistenta, toate de la Clinica de Chirurgie III, s-au dovedit a fi ulterior pozitive.

- Petrecerea de ramas bunde la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova ar fi avut loc in urma cu o saptamana, iar participante au fost mai multe infirmiere ale spitalului. Cinci dintre ele, dar si o asistenta, toate de la Clinica de Chirurgie III, s-au dovedit a fi ulterior pozitive.

- Numarul persoanelor disponibilizate de companiile din judet dupa declararea starii de urgenta este mult mai redus cel al angajatilor trimisi in somaj tehnic, singurul domeniu care nu a fost afectat de niciuna dintre aceste masuri fiind agricultura, se arata intr-un studiu realizat de Camera de Comert…

- Radu Duțescu, student la Facultatea de Horticultura din cadrul Universitații din Craiova, a pus in joc propriile economii și a facut prima poarta de decontaminare pe care a și donat-o Spitalului Clinic Județean de Urgența Craiova. Radu a donat și 500 de viziere pentru cadrele medicale de la mai multe…

- RESITA – Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, sustine in continuare Spitalul Judetean de Urgenta Resita, facand, ieri, in nume personal o donatie insemnata! Este vorba de echipamente și materiale sanitare necesare personalului medical in lupta cu COVID-19, respectiv 150…