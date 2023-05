Stiri pe aceeasi tema

- Gest extrem - O femeie s-a aruncat de la etajul al doilea al unui bloc. Care este motivul uluitor pentru decizia drastica. S-a aruncat de la etajul 2, suparata ca soțul intarzie sa vina acasa. O femeie din Gura Humorului s-a aruncat de la etajul 2 al blocului in care locuia dupa un conflict spontan…

- Clipe de groaza in Bucuresti, in urma cu scurt timp. Un barbat s-a aruncat de pe un bloc cu zece etaje, chiar sub ochii ingroziti ai vecinilor. Barbatul de 85 de ani a sarit de pe blocul de pe Calea Rahovei. Din primele informatii, se pare ca batranul locuia in acel bloc. In aceasta dimineata insa s-a…

- Fostul fotbalist Alfie Haaland (50 de ani), tatal lui Erling Haaland, a fost escortat in afara lojei de pe „Santiago Bernabeu” dupa ce s-a ciondanit cu fanii lui Real Madrid. Familia Haaland a atras toate privirile seara trecuta, in Real Madrid - Manchester City 1-1. Integralist, Erling era privit drept…

- SCM USV Timisoara a inceput cu o victorie noua stagiune de rugby. „Leii” au castigat clar jocul din Ronat cu Dinamo Bucuresti, scor 22-3. Desi e 1 aprilie si formatul Ligii Nationale pare o gluma (proasta), rugbistii banateni si-au facut treaba in primul meci oficial al noului sezon. Intre timp s-a…

- SCM USV Timișoara a invins cu 22-3 pe Dinamo București in prima etapa a noului sezon de rugby. Partida s-a disputat pe o poaie mocaneasca pe arena Gheorghe Rașcanu din cartierul Ronaț, toate punctele marcandu-se in prima repriza. A fost un meci intens disputat, cu doua echipe puternice, care nu au facut…

- O femeie de 72 de ani s-a aruncat, vineri, de la etajul la patrulea al unui bloc din municipiul Braila, reprezentantii autoritatilor nereusind sa o convinga sa renunte la acest gest. Ea a primit ingrijiri medicale, dar a murit ulterior la spital. Pompierii au adus salteaua pneumatica, dar nu au putut…

- Incidentul a avut loc vineri, 24 martie, in cartierul Vidin din municipiul Braila. Femeia, in varsta de 72 de ani, s-a aruncat de la etajul patru al unui apartament, in timp ce autoritațile sosite la fața locului incercau s-o convinga sa renunțe la gest. Varstnica a murit la spital, potrivit site-ului…

- O femeie de 46 de ani a murit dupa ce a cazut duminica de la etajul 11 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…