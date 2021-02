Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii din ancheta procurorilor care vizeaza tragedia de la Institutul ”Matei Balș”! ”Era frig in saloane”, le-a declarat anchetatorilor chiar asistenta șefa care raspundea de secția in care s-a produs tragedia de la ”Matei Balș”, dar nu ar fi fost nicio aeroterma in incaperea unde a izbucnit…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi condoleanțe familiilor indoliate, dupa incendiul de la spitalul Matei Balș și i-a cerut ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa „lucreze cu celeritate la un proioect de reforma pentru intregul sistem de sanatate din Romania". Klaus Iohannis: Este foarte…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia "de urgenta" a celor responsabili de tragedia de la Institutul "Matei Bals". "Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiilor victimelor incendiului de la Institutul “Matei Bals” , unde s-a deplasat la pranz, si a subliniat ca in acest caz trebuie rapid sa fie trase concluzii si gasite solutii, informeaza AGERPRES . “O zi foarte trista astazi, cu tragedia…

- Foto: Timi Slicaru UPDATERudele pacientilor spun ca era frig in spital si ca au dus aeroterme. UPDATE Un singur pacient transferat de la Matei Balș la Spitalul „Victor Babeș” este in stare grava, declara dr. Simina Florescu, directorul medical de la „Victor Babeș”. Doi au forme medii spre severe de…

- UPDATE Bilantul a crescut la 5 morti, dupa ce a fost descoperit inca un pacient carbonizat. UPDATE Un singur pacient transferat de la Matei Balș la Spitalul „Victor Babeș" este in stare grava, declara dr. Simina Florescu, directorul medical de la „Victor Babeș". Doi au forme medii spre severe…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu , a explicat miercuri de ce raportarile zilnice cu evoluția epidemiei COVID-19 pot fi puse „sub semnul intrebarii”, astfel ca este „logic” ca cifrele sa fie in realitate mai mari. „In momentul acesta numarul de teste pe care il avem este subdimensionat, respectiv…

- Acumularea de oxigen, element asupra caruia se fac cercetari in dosarul incendiului de la Piatra Neamț, a fost posibila pentru ca nu exista un sistem special de tratare a aerului. „Spliterele” de pe pereții spitalelor sunt impotriva standardelor secțiilor ATI.Catastrofa de la Piatra Neamț a scos la…