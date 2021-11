Situația generata de COVID-19, in special in randul pacienților aflați ATI, continua sa fie in atenția specialiștilor și a oamenilor simpli. In ultimele zile s-a constatat, privind cifrele anunțate de Grupul de Comunicare Strategica, o scadere a numarului cazurilor noi. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitala, a dat detalii cu privire la situația […] The post Managerul de la „Marius Nasta”: Avem chiar locuri libere, ceea ce nu s-a intamplat in ultimele patru saptamani - VIDEO first appeared on Ziarul National .