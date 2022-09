Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au stabilit ca incidentul care s-a produs in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii din Timișoara a fost provocat de un aparat electric de purificare a aerului care s-a stricat. Potrivit ISU Timiș, o comisie formata din reprezentați ai Inspectoratului pentru Situații de…

- 8 din 10 romani nu stiu sa acorde primul ajutor. In weekend, in Iulius Town poti invata de la experti care sunt manevrele prin care poti salva o viata, in situatii de urgenta Timișoara, 24 august 2022: Credem ca nu ni se poate intampla, insa, oricand, cineva din familie, o persoana apropiata sau un…

- Salariul mediu din sectorul de servicii este de 3.500 de lei pe luna, in retail se caștiga 3.350 de lei, in vreme ce in domeniul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor, un angajat pleaca acasa cu 3.200 de lei, conform datelor Salario , comparatorul de salarii realizat de eJobs. Ringier Romania,…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca traficul feroviar intre Varciorova și Gura Vaii in Caraș-Severin și Mehedinți este intrerupt, dupa ce un tren privat de marfa a rupt, in cursul nopții linia de contact, intre stalpii 93 și 97. Specialiștii CFR din Craiova și Timișoara au intervenit pe…

- Numele lui Paul Soll este cunoscut in industria de entertainment din țara noastra, avand in vedere ca și-a inceput cariera in HoReCA in urma cu mai bine de 25 de ani, ca manager de produs pentru o binecunoscuta marca internaționala. Mai apoi a dezvoltat o companie care a livrat artiști din diferite…

- Dan Lucian Rusu, directorul Horticultura, spune ca in Timișoara vor fi plantate mai multe plante perene decat anuale, cum se intampla pana acum. Specialiștii in horticultura considera ca astfel se vor face economii serioase.

- Medicii avertizeaza ca asistam, din nou, la o tendința a creșterii cazurilor de Covid-19. Potrivit acestora, subtulpinile Omicron sunt suficient de contagioase incat sa genereze un al șaselea val al pandemiei. Reprezentanții Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara deja se plang ca nu mai au paturi din…

- A devenit aproape un obicei ca, de ceva timp, la inceput de sezon estival, patronatele din turism sa spuna ca pe litoral este criza de lucratori in restaurante, terase și hoteluri. Ca o soluție de urgența, patronii se orienteaza catre muncitori asiatici. Specialiștii in turism spun ca totul vine in…