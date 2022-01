Managerii preferă instrumentele tradiționale de finanțare In condițiile unui grad scazut de informare cu privire la alternativele de finanțare, managerii prefera instrumentele tradiționale de finanțare (42% bancile și 41% surse proprii) si doar 8% aleg piata de capital, dupa cum se arata intr-un studiu CONFIDEX by Impetum Group. Gradul de informare cu privire la Bursa de Valori București este relativ scazut, doar 15% dintre manageri se declara informați cu privire la activitatea acesteia. In proporție covarșitoare, managerii prefera ca instrumentele tradiționale de finanțare (42% bancile și 41% surse proprii) si doar 8% aleg piata de capital. Creșterea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

