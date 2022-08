Stiri pe aceeasi tema

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din luna august 2022, managerii din industria prelucratoare…

- Infecțiile nosocomiale din spitale sunt in continuare ascunse. Raportarile facute nu sunt reale, o spune chiar ministrul Sanatații. Nu vine insa cu soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Managerii sunt in continuare sancționați, daca declara prea multe. Pe de alta parte, medicii spun ca trebuie…

- Vrei sa-ți construiești o casa, iar costurile materialelor se tot aduna? Prea multe opțiuni, prea multe prețuri sau prea mulți meseriași? Realitatea in construcții este una dura, mai ales atunci cand te lovești de intermediari. Afla cum poți reduce costurile cheltuind bani inteligent, de la ramniceanul…

