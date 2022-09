Managerii din economie văd un final de an cu noi creșteri accentuate de prețuri Managerii din economia romaneasca vorbesc in continuare despre creșteri de prețuri in urmatoarele luni, in toate sectoarele importante ale economiei naționale. Finalul de an va fi caracterizat de un nivel ridicat al inflației, concomitent cu stagnarea activitații economice. De cealalta parte, BERD și FMI și-au revizuit ascendent estimarile cu privire la evoluția economiei romanești in 2022. Activitatea economica stagneaza Cu excepția sectorului Servicii, unde managerii estimeaza o creștere moderata a cifrei de afaceri in perioada septembrie – noiembrie 2022, volumul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerii intreprinderilor estimeaza o crestere moderata a activitatii in servicii si stabilitate in celelalte sectoare, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare, constructii si servicii, precum si o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu…

- Managerii intreprinderilor estimeaza o crestere moderata a activitatii in servicii si stabilitate in celelalte sectoare, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare, constructii si servicii, precum si o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu…

- ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificarii preturilor de consum…

- Managerii estimeaza pentru urmatoarele doua luni o crestere moderata a activitatii in comertul cu amanuntul si majorarea accentuata a preturilor in constructii si comert, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), citate de antena3.ro. In plus, majoritatea managerilor estimeaza stabilitatea…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Topul scumpirilor din Romania. Prețurile la energie, combustibili, alimente și servicii lovesc in bugetele familiilor de romani Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, susține ca intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat a insemnat un aport major de profesionalism concretizat in masuri care au dus la relansarea creșterii economice, bazandu-și spusele pe performanțele comunicate de Institutul Național de Statistica și…