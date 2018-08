Stiri pe aceeasi tema

- Institutului National de Statistica (INS), conform datelelor prezentate vineri, ne informeaza ca produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa…

- Preturile de consum in luna iulie 2018 comparativ cu luna iulie 2017 au crescut cu 4,6%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  Rata medie a inflatiei in ultimele 12 luni…

- In luna iunie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4527 lei, cu 0,7% mai mare decat in luna mai 2018, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2721 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 17 lei …

- Preturile de consum la marfurile alimentare au scazut in luna iunie cu 0,24% raportat la mai, insa au urcat cu 3,86% fata de cele inregistrate in iunie 2017, cele mai mari ieftiniri fiind la cartofi (5,9%), oua (3,82%) si fructe proaspete (3,41%). Potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), consultate de Agerpres, preturi mai mici regasim in luna iunie, fata de mai, si la categoriile legume si conserve de legume, cu 1,56%, fructe si conserve din fructe, cu 1,32%, dar si la zahar (0,53%), malai (0,14%), produse de morarit (0,04%),…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii, un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia…

- In perioada 1.I-30.IV 2018 exporturile FOB au insumat 22221, 6 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 25948,7 milioane euro, un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.IV 2018, exporturile au crescut cu 9,7%, iar importurile cu 10,0%, comparativ cu perioada…