Managerii de spitale ar putea fi evaluați anual SCHIMBARE…. Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind criteriile de performanța pe baza carora se efectueaza evaluarea anuala a activitații managerului spitalului public, in urma careia contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen. Potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații, criteriile de performanța sunt reprezentate de indicatori de […] Articolul Managerii de spitale ar putea fi evaluați anual apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

