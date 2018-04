Managerii de bani: Uitati-va la datele fundamentale, nu la faptul ca bursa e la maxime!

Stiri pe aceeasi tema

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, pana in luna mai, si la o crestere moderata a numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, pana in luna mai, si la o crestere moderata a numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Principala ingrijorare a directorilor generali din Romania este legata de lipsa infrastructurii, lipsa oamenilor pe piata fortei de munca si cresterea poverii fiscale, a declarat marti Ionut Simion,...

- Managerii romani sunt mai increzatori decat directorii executivi din regiune in ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare ale companiilor pe care le conduc, arata rezultatele studiului CEO Survey, realizat de firma de audit si consultanta fiscala PwC. Astfel, 38% dintre managerii…

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Soldul conjunctural indica…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…