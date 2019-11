Managerii, candidaţii cei mai interesaţi de schimbarea jobului în 2019; un manager a aplicat, în medie, la 26 de joburi (analiză) Candidatii cei mai interesati de schimbarea job-ului in 2019 au fost managerii, in conditiile in care un manager a aplicat, in medie, la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana in prezent, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit unei analize realizate de o platforma de recrutare online. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri si executivi activi pe platforma eJobs.ro. Urmatorii cei mai dinamici candidati de pe piata muncii au fost cei din segmentul mid-level si senior-level, fiecare dintre ei cu o medie de 21 de aplicari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In medie, un manager a aplicat la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana acum, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit datelor eJobs.ro. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri si executivi activi pe platforma de recrutare online…

- Un manager a aplicat, in medie, la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana in prezent, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit unei analize realizate de o platforma de recrutare online, informeaza Agerpres.Citește și: Romania − granarul Europei, doar un mit! Țara noastra…

- In medie, un manager a aplicat la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana acum, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit datelor eJobs.ro. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri...

- In medie, un manager a aplicat la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana acum, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit datelor eJobs.ro. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri si executivi activi pe platforma de recrutare online…

- Exodul creierelor: doua milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat aproape…

- Exodul creierelor: 2 milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști, Italia iese din top Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au…

- Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat aproape doua milioane de aplicari pentru joburile din afara tarii, iar Germania, Marea Britanie si Olanda sunt tarile care au atras cei mai multi candidati, arata datele publicate,…

- Exodul creierelor. Tot mai mulți romani aplica pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști, Italia iese din top Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat…