Stiri pe aceeasi tema

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii, un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii și un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii. Totodată, aceștia previzionează şi o creştere a preţurilor…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii și un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii. Totodată, aceștia previzionează şi o creştere a preţurilor…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii, un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al activitatii, dar si al preturilor, in comertul cu amanuntul, pana in luna august, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), scrie news.ro.Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii…

- In cadrul conferintei de presa a PSD Dambovita s-a prezentat tendintele in evolutia activitatii economice a Romaniei in perioada mai-iulie 2018, avand ca fundament ultimele date prezentate de Institutul National de Statistica . Se preconizeaza o creștere a activitații in construcții, comerțul cu amanuntul…

- Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS), managerii din Romania se asteapta la un avans al activitatii in constructii, comertul cu amanuntul si servicii pana in luna iulie Cifra de afaceri din zona serviciilor, potrivit estimarilor managerilor, va cunoaste crestere in urmatoarele…

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comerțul cu produse agroalimentare, in creștere cu 53% fața de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Romania a inregistrat o creștere cu 4,6%…