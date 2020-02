Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Departamentul Romanilor de Pretutindeni lucreaza la o platforma prin care romanii din strainatate vor putea sa afle detalii despre toate locurile de munca disponibile in Romania. Anuntul a fost facut de seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la o dezbatere cu tema "Piata…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Democratice ale Politistilor din Romania (FSDPR) "Al I. Cuza" au participat, miercuri, la discutia pe care ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a avut-o cu liderii organizatiilor sindicale ale politistilor, in urma careia s-a reiterat faptul ca niciun…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca ideea ca varsta de pensionare sa se mareasca, la cerere, la 70 de ani, este una "foarte buna", dar ca asta nu inseamna ca se creste varsta de pensionare, ci este vorba doar de o optiune. "In primul rand, mi se pare o idee foarte buna, fiindca noi ne confruntam…

- Ce a patit aceasta romanca, la revenirea in tara este scandalos, este revoltator. Elena Munteanu s-a intors in Romania dupa 11 ani petrecuti in strainatate. A dorit sa se angajeze ca educator la o cresa din Targu Jiu, dar a aflat ca nu are studii corespunzatoare. Elena are studii superioare, dar pentru…

- Romania și-a atins ținta naționala de ocupare pentru 2020. Companiile mai au joburi vacante, dar nu mai gasesc angajați Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in…

- Salariatii ROMATSA vor primi sume suplimentare, in luna decembrie, din fondul de prime aflat la dispozitia directorului general pentru merite deosebite, acordarea constituind obligatii prevazute de contractul individual de munca si contractul colectiv de munca, a declarat, vineri, pentru AGERPRES,…

- Sapte barbati din India, cu documente false, au fost depistati astazi la Vama Curtici in trenul care circula pe ruta Bucuresti Nord - Budapesta (Ungaria), potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera.La controlul vameșilor, aceștia au prezentat carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, anunta ca are toleranta zero fata de luarea de mita de catre angajatii din sistem si asteapta un punct de vedere din partea juristilor, pentru a vedea daca se pot introduceri prevederi care sa duca direct la desfacerea contractului de munca. Victor Costache spune…