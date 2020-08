Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a declarat, vineri, ca Romania risca sa ajunga pe primul loc in Europa la numarul de infectari cu noul coronavirus, riscand „sa...

- Doctorul Cristian Oancea a subliniat ca situatia este gestionata, inclusiv cea de la compania de procesare a carnii din Timisoara. Pacientii asimptomatici sunt luati in evidenta de medicii de familie sustinuti de specialistii infectionisti atat fizic cat si in sistem de telemedicina. Citeste…

- La toamna ne așteptam la un tsunami”, spune managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea. In Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus, iar cei care susțin ca nu exista Covid ar trebui sa raspunda penal, a spus acesta. „Am spus ca in iulie vom avea 700…

- La toamna ne așteptam la un tsunami", spune managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea. In Romania asistam la o creștere... The post Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara anunta prapadul: ‘Ne așteptam la tsunami’ appeared first on Renasterea banateana .

- „La toamna ne așteptam la un tsunami", spune managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea. In Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus, iar cei care susțin ca nu exista Covid ar trebui sa raspunda penal, a spus acesta.„Am spus ca in iulie…

- „La toamna ne așteptam la un tsunami”, afirma managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea. In Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus, iar cei care susțin ca nu exista Covid ar trebui sa raspunda penal, a spus acesta. „Am spus ca in iulie vom avea…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, Cristian Oancea, le-a cerut oamenilor sa aiba incredere in medii. „Noi nu suntem tortionari, noi nu suntem inchizitori, suntem medici, suntem oameni pentru oameni”, a declarat Cristian Oancea.

- „Nu te poți lupta cu prostia, cu ignoranța și cu conspirația, cu indolența, cu nesimțirea, cu iresponsabilitatea”, declara Cristian Oancea, recent numitul manager al Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, penelist local de vaza. Se referea la pacienții infectați cu Covid-19. Proști, nesimțiți, iresponsabili…