- Valul patru al pandemiei aduce din nou spitalele in criza de paturi si localitati in carantina. Iar cresterea numarului de infectari este abrupta! In doar cateva zile am ajuns la aproape 7.000 de noi bolnavi de covid in 24 de ore - cifra oficiala este 6.

- Spitalele nu vor mai fi COVID si non-COVID, ci vor avea circuite mixte, a anuntat sambata Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca, pentru a se elimina dificultatile de accesare a serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii a lucrat la implementarea si definirea unei strategii,…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica, 12 septembrie, ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania. Șase dintre aceștia sunt la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”,…

- Raed Arafat, coordonatorul DSU, a declarat vineri, intr-o emisiune pentru Digi24, ca „este posibil” ca Romania sa treaca de pragul de 10.000 de infectari pe zi și in valul patru al pandemiei de coronavirus, cum s-a intamplat in toamna anului trecut, dar faptul ca 31% din persoane sunt vaccinate și circa…

- La nivel național, in unitațile sanitare de profil sunt internate 3.338 de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 405 dintre bolnavi sunt internați la ATI, in stare grava. Valul patru al pandemiei pune tot mi mult stapanire pe Romania, iar spitalele destinate ingrijirii pacienților infectați…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

- 1.049 de noi cazuri COVID au fost raportate de catre autoritați in ultima saptamana, 26 iulie – 1 august, in creștere de la 660 in saptamana anterioara 19 -25 iulie, o creștere procentuala de 58,93%, potrivit calculelor facute de Libertatea. Doctorul Adrian Marinescu spune ca, deși nu e o creștere exploziva,…