Stiri pe aceeasi tema

- Un manager de resurse umane al unei multinationale din Brasov racola tinere pe care le obliga sa se prostitueze. Acesta a reusit sa convinga cel putin 4 fete sa lucreze pentru el, dintre care 3 sunt minore.

- Haosul a pus stapanire pe Afganistan, dupa ce talibanii au preluat ieri controlul capitalei Kabul. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de mii de oameni disperați sa fuga din țara, de teama noii puteri. Sute de persoane s-au inghesuit in puținele avioane comerciale care mai aveau permisiunea sa…

- Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.De duminica, mii de afgani incearca disperați sa urce in orice aparat care ii poate duce departe de amenințarea talibana.

- Rasturnare de situație la Galați, in cazul mamei care și-a abandonat copilul de patru ani. Inainte de a-l lasa pe baiat singur pe strada, femeia a mers cu el la Direcția pentru Protecția Copilului. Numai ca angajații de acolo nu au ajutat-o.

- Tanarul de 19 ani a fost reținut de polițiști, dupa ce a fost depistat in Vama Borș. Acesta este acuzat ca ar fi racolat, impreuna cu alți barbați, o minora din Cluj, in scopul obligarii acesteia la practicarea prostituției.

- Incident nemaiintalnit intr-o școala de secol XXI, in comuna ilfoveana Ciolpani. Urmeaza informații și imagini cu puternic impact emoțional! O eleva de 15 ani, aflata in stare avansata de ebrietate, a fost filmata, batjocorita de colegi și apoi abandonata de profesori, deși

- Incident șocant in Argeș. O fata de 13 ani este internata in stare grava dupa ce a fost batuta chiar de tatal sau. De același tratatment a avut parte și mama fetei. Femeia are o mana rupta și mai multe rani la cap.

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din Craiova, care ar fi racolat mai multe tinere, printre care doua minore, si le-ar fi determinat sa practice prostitutia in Craiova si in localitati din Franta si din Spania, a fost retinut in urma unei perchezitii domiciliare si ulterior a fost arestat preventiv,…