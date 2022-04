Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din domeniul sanatații continua sa investigheze o creștere brusca a cazurilor de hepatita sau de inflamație a ficatului. Noile cazuri sunt inregistrate in randul copiilor mici. Sunt analizate mai multe cauze posibile. Se pare ca un virus comun care provoaca de obicei raceli, varsaturi și diaree…

- Avand in vedere aparitia cazurilor de hepatita in randul copiilor, la nivel international dar si national, doi medici specialisti din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, respectiv dr. Gina Anica, medic primar Pediatrie, si dr. Bogdan Micu, medic primar Boli Infectioase, tin sa aduca in atentia…

- Lumea medicala incearca sa afle care este cauza creșterii numarului de cazuri de hepatita acuta in randul copiilor sub 10 ani. Vinovate par a fi restricțiile din pandemie, care au facut ca cei mici sa nu fie expuși la virus in primii ani de viața. Sfaturi pentru parinți. Fii la curent cu cele…

- Hepatita misterioasa ce ar putea afecta grav copiii poate fi tinuta la distanta prin spalarea corecta a mainilor dupa frecventarea locurilor publice. Avertismentul a fost lansat de unul dintre cei mai cunoscuti pediatri din Romania. Dr. Mihai Craiu a postat un mesaj cu sfaturi utile pentru parinti,…

- Cazuri tot mai multe de gripa si viroza. Medicii spun ca este consecința directa a renunțarii la masca de protecție. Judetul Iași este al doilea, dupa capitala, ca numar de imbolnaviri de gripa.

- Stirile despre razboi sunt aproape imposibil de oprit sa ajunga la copii, iar urmarile lor nu sunt de ignorat. Ideal ar fi ca cei mici sa afle despre razboi de la parinti, deoarece acestia le pot furniza informatii potrivite varstei lor.

- Un copil in varsta de doi ani a fost internat in spital, in stare grava, dupa ce a fost batut de mama si de concubinul acesteia, in localitatea Urecheni din judetul Neamt, transmite Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, mama copilului a sunat la 112 si a solicitat o ambulanta pentru copilul…

- Paul Parvu, un celebru jurnalist, s-a stins din viața. El ar fi implinit astazi 61 de ani, dar din pacate, in urma contactarii virusului Covid-19, starea lui s-a agravat și a dus la decesul acestuia.