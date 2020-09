Stiri pe aceeasi tema

- Managerul unui local din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins in timp ce dadea mita unor polițiști, pentru ca aceștia sa nu ia masuri impotriva lui, din cauza ca localul a fost gasit funcționand dupa ora 24:00, relateaza Mediafax.Direcția Generala Anticorupție precoeaza ca a fost sesizata de managerul…

- Un cetatean libanez, managerul unui salon, a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita unor politisti.Azi dimineata, 1 septembrie a.c., in jurul orei 04.30, echipa formata din lucratori de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Anchete, sub coordonarea procurorului de caz…

- Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un cetatean, de 33 de ani, care a oferit unui agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures…

- Flagrant realizat pentru dare de mita, in judetul Mures. Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un cetatean, de 33 de ani, care a oferit unui agent de politie…

- Un barbat a oferit 1.000 de euro mita unor polițiști și a fost prins in flagrant. Barbatul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. Un barbat care conducerea un autoturism avand dreptul de conducere suspendat a fost prins in flagrant, in timp ce incerca sa obțina indulgența polițiștilor,…

- Un barbat din Fratauții Noi, județul Suceava, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce a fost prins in flagrant delict in timp ce ii dadea unui polițist 300 de euro mita, ca sa ii scape nepotul de un dosar penal deschis pentru infracțiuni rutiere potrivit Mediafax.Potrivit…

- Ofițerii de la Anticorupție Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș au prins in flagrant un barbat, in varsta de 41 ani, care a dat unui polițist suma de 850 lei cu titlu de mita pentru a fi “iertat” intr-un dosar de cercetare penala privind conducererea…

