- Autoritatile ruse l-au arestat preventiv pe un manager al companiei aeriene Aeroflot sub acuzatia de activitati de spionaj in favoarea Marii Britanii, anunta agentiile de presa ruse, citate Reuters.

- Situatia sanitara este alarmanta in Rusia, dar epidemia covid-19 ramane sub control, a declarat joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au anuntat 19.404 de cazuri noi de covid-19 in ultimele 24 de ore, dintre care 5.255 la Moscova,…

- Rusia nu este ferita de coronavirus, dimpotriva, se apropie cu pași repezi de valul doi al pandemiei. In ultimele 24 de ore numarul de noi contaminari a crescut pana la aproape cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, drept pentru care autoritațile le recomanda oamenilor sa stea acasa. Autoritațile…

- Autoritatile egiptene au declarat vineri ca l-au arestat pe liderul interimar al Fratiei Musulmane, Mahmoud Ezzat, in timpul unui raid intr-un apartament din Cairo, informeaza Reuters. Arestarea este cea mai recenta lovitura data celei mai vechi si mai bine organizate miscari islamiste din Egipt, dupa…

- Autoritatile austriece au arestat un refugiat sirian in varsta de 31 de ani suspectat ca este autorul atacurilor de saptamana trecuta asupra unui lider al comunitatii evreiesti, unei sinagogi din orasul Graz, unei biserici catolice si asupra unui centru al comunitatii LGBTI, a declarat luni ministrul…

- Un fost ofiter al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a fost arestat si acuzat de spionaj in favoarea Chinei. Departamentul Justitiei din SUA a anunțat, luni, ca fostul ofițer CIA pe nume Alexander Yuk Ching Ma a fost arestat pentru spionaj in favoarea Chinei, relateaza Reuters și Agerpres. Fostul…

