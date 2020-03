Managementul facilitatilor: Cum pastram in siguranta cladirile de birouri care inca trebuie sa functioneze Coronavirusul a fost detectat pentru prima data in China in decembrie 2019. Pana acum, din pacate, s-au raportat peste 170.000 de imbolnaviri la nivel global, iar numarul de decese depaseste 6.500 in acest moment.



Cresterea numarului de cazuri de coronavirus in Romania a determinat membrii guvernului sa declare stare de urgenta la nivel national incepand cu data de 16 martie 2020.



Totusi anumite spatii vor ramane in utilizare. De aceea este de interes pentru proprietari si pentru chiriasi sa cunoasca ce masuri sunt importante si necesare in managementul facilitatilor in perioada…

Sursa articol si foto: business24.ro

