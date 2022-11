„Managementul emoțiilor”, nouă materie de studiu în licee Elevii de liceu pot alege din anul școlar 2023-2024, sa studieze „Managementul emoțiilor”, din oferta de curriculum la decizia școlii. Mai exact, elevii vor invața sa-și recunoasca emoțiile plecand de la fotografii sau filme artistice. Nu mai puțin de 21 de programe pentru discipline opționale, la oferta din curriculum la decizia școlii, pentru gimnaziu, și […] The post „Managementul emoțiilor”, noua materie de studiu in licee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

