Stiri pe aceeasi tema

- In lumea moderna, hartiile și documentele se acumuleaza cu rapiditate in toate aspectele vieții noastre. Indiferent daca ești un antreprenor pasionat, un angajat harnic sau pur și simplu cineva care aduna amintiri in forma de bilețele și facturi, gestionarea documentelor poate deveni copleșitoare. Aici…

- Intr-o lume din ce in ce mai digitalizata, protejarea informațiilor sensibile și a datelor personale a devenit o prioritate esențiala pentru organizații și persoane. Pentru a asigura confidențialitatea și securitatea acestor informații, centrele de distrugere a documentelor din București joaca un rol…

- Intr-o lume a informației și a datelor, gestionarea responsabila a documentelor și a arhivei este esențiala pentru organizații și companii din București. Centrele de colectare de deșeuri din oraș au dezvoltat servicii specializate de distrugere a documentelor și colectare a arhivei, furnizand soluții…

- Ziua de 8 septembrie este libera pentru angajatii companiei, conform prevederilor contractului colectiv de munca in vigoare.Centrele de relatii cu clientii ale ENGIE Romania vor fi inchise vineri, 8 septembrie, cu exceptia punctului de vanzare ENGIE din Baneasa Shopping City din Bucuresti, care va functiona…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca aproximativ 900 de persoane au donat sange la centrele de transfuzie deschise duminica. Centrele de transfuzie sanguina au fost deschise, duminica, in 24 de judete si Bucuresti, pentru ca cetatenii sa poata veni in sprijinul victimelor exploziei de la Crevedia, a informat…

- Serviciile funerare de la casa de pompe funebre Baidoc sunt cele recomandate pentru inmormantarile din București. Asistența funerara la standarde europene cu prețuri rezonabile. Cu toții trecem prin momente dureroase sau tragice am putea spune dar trebuie sa știți ca aveți un sprijin de incredere care…

- București, 1 august 2023 – NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrala și de Est, a gazduit, in perioada 16 iunie – 16 iulie 2023, Esports Kings, cea mai importanta competiție de esports din Romania, dedicata jucatorilor casual. Campionatul de jocuri…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca acele controale din centrele de asistenta sociala au fost finalizate in proportie de 97%, in 40 de judete au fost incheiate, dar au ramas deschise in Bucuresti si Ilfov. El a precizat ca exista deja 47 de dosare penale deschise…