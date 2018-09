Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe fostul sau avocat Michael Cohen ca a "inventat" fapte pledand vinovat, afirmand totusi ca infractiunile pentru care a fost inculpat "nu sunt o crima", si l-a laudat pe fostul sau director de campanie Paul Manafort, condamnat marti de justitie,…

- Doua știri dezastruoase pentru Trump au aparut aproape deodata: 1. Paul Manafort, omul care a petrecut cinci luni in campania lui Trump din 2016, a fost gasit vinovat pentru 8 infracțiuni de frauda. Cu privire la celelalte 10 acuzații aduse impotriva lui Manafort, juriul nu a putut ajunge la o concluzie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse, este o persoana controversata, si a decis retragerea accesului la date secrete pentru un oficial din cadrul Departamentului Justitiei.Dupa ce i-a retras accesul…

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca a avut o relatie de afaceri "foarte neplacuta si conflictuala" cu Robert Mueller, procurorul special ce coordoneaza anchetele privind ingerintele Rusiei in campania electorala, acuzandu-l ca este in conflict de interese in privinta acestei anchete.

- Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie,…

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…