Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures au intervenit, marti, pentru salvarea mainii unui copil mai mic de 2 ani. Acesta a ajuns la spital cu mana prinsa intr-o masina de tocat, trei degete fiind cvasiamputate, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primaria municipiului Targu Mureș a emis luni, 7 februarie, autorizația de construire pentru cladirea aferenta Centrului de Arși din Targu Mureș. "Solicitarea a fost depusa de reprezentatul Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș. Autorizația pentru una din cladiri a fost emisa saptamanile…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat vineri, 21 ianuarie, pentru cotidianul Zi de Zi, ca autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" intenționeaza sa demareze o investiție care prevede construirea unei parcari supraetajate in zona Spitalului Clinic Județean de Urgența. In acest…

- Consiliul Judetean Mures a alocat Spitalului Clinic Judetean de Urgenta suma de 99.000 lei The post Terenul aferent Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a trecut in administrarea unitatii sanitare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Terenul aferent Spitalului Clinic…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a anunțat miercuri, 22 decembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in luna decembrie a acestui an terenul pe care urmeaza sa se construiasca un Centru de Arși a trecut in administrarea unitații sanitare. Circuitul documentelor…

- Terenul aferent Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a trecut in administrarea unitatii sanitare, conform Hotararii Consiliului Judetean Mures nr. 202/15.12.2021. Imobilul in care functioneaza Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, situat in str. Gheorghe Marinescu nr. 50, a trecut…

- Anunț Concurs conform Hotararii Guvernului nr. 286/2011 cu modificarile și completarile ulterioare. Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel: Denumirea posturilor contractuale vacante…

- Anunț Concurs conform H.G. 286/2011 cu modificarile și completarile ulterioare Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel: Denumirea posturilor contractuale vacante din cadrul Spitalului…