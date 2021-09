La un salariu de cinci ori mai mare decat al președintelui Klaus Iohannis, poate ca electricianul pus de Liviu Dragnea in fruntea ANRE pentru a veghea la securitatea energetica a Romaniei ar fi putut barem sa iși arunce privirea pe rapoartele informative de la inceputul lunii iulie. Cele care avertizau ca,poate, explozia de la Novy […] The post Mana GRU... Prețul gazelor, detonat de la Urengoy! first appeared on Ziarul National .