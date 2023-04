Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel se numara printre cei mai iubiți artiști din Romania, dar faima nu l-a facut sa uite de rolul de tata. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, l-au surprins pe acesta alaturi de soția sa, Haziran și de fiul lor, Joseph chiar in mall.

- Marius Șumudica Jr. iși face singur poftele! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele fiului lui Marius Șumudica și l-au surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Iata imaginile!

- Gabi Balint este unul dintre foștii mari fotbaliști și Romaniei. Și, ca orice sportiv retras din activitate, acesta iși ocupa timpul liber intr-un stil cu totul aparte. Chiar daca este surprins, de catre paparazii SpyNew.ro, deseori, la cumparaturi, iata ca acesta este tot cu gandul la meseria care…

- Este un om de afaceri de succes, dar și un tata implicat! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Sorin Crețeanu in compania uneia dintre cele mai importante persoane din viața lui. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a surprins…

- Denis Roabeș de la The Motans este unul dintre cei mai de succes artiși actuali pe piața din Romania, dar se știu puține despre viața lui in afara activitații muzicale. Adevarul e ca este devotat laturii profesionale, astfel ca și paparazzii SpyNews.ro l-au surprins in drum spre studiolul de inregistrari.…

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, insa fostul selecționer nu ține cont de reguli atunci cand se afla in trafic. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui Victor Pițurca și l-au surprins pe "picior greșit".

- Adrian Alexandrov a fost, de curand, surprins de paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, in timp ce incalca legea. Se pare ca iubitul Elenei Udrea nu ține cont de reguli, caci, pentru a-și face placerile, a facut o gafa, atunci cand se afla la volan.

- Ilie Nastase a facut un gest nepoliticos cand nu știa ca este filmat, insa paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins tot. Jucatorul de tenis nu a mai fost vazut in ipostaze așa, insa el doar a avut o scapare. Iata cum a fost surprins…