Mâna dreaptă a lui Florin Cîțu recunoaște: „Economia nu mai rezistă” Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține ca economia pur și simplu nu-și mai permite o noua inchidere. Prin urmare, crede europarlamentarul, soluțiile la valul 4 COVID țin de vaccinare și de respectarea masurilor de prevenție. Acesta a precizat ca se va opune introducerii carantinei deoarece „economia trebuie sa funcționeze”, a declarat Rareș Bogdan la B1 TV. […] The post Mana dreapta a lui Florin Cițu recunoaște: „Economia nu mai rezista” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, a declarat marți, pentru B1 TV, ca economia pur și simplu nu-și mai permite o noua inchidere, prin urmare soluțiile la valul 4 COVID țin de vaccinare și de respectarea masurilor de prevenție. „Niciun guvern din lumea asta și nimeni nu-și mai permite sa…

- Florin Cițu a caștigat ieri alegerile interne pentru șefia PNL, dupa o lupta acerba cu Ludovic Orban. Robert Sighiartau, un susținator al lui Florin Cițu va ramane in echipa acestuia, se pare, insa pe o poziție inferioara. Acesta nu va mai fi secterar general al partidului, ci cel mai probabil unul…

- Rareș Bogdan i-a transmis o provocare co-președintelui USR PLUS Dacian Cioloș, in ziua Congresului PNL. Europarlamentarul spune ca daca Cioloș vine de la Bruxelles pentru un portofoliu in cabinetul condus de Florin Cițu, iși va parasi și el „funcția extrem de importanta” la nivel european și va intra…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte și europarlamentar PNL, profețește ca Florin Cițu va ramane premier și de Craciun! Liderul liberal a spus, joi seara, la B1 TV, ca romanii le cer sa ramana la putere, conform unor sondaje. Tot in sondaje, PSD are 35%, iar PNL a ajuns la 20%. ”Florin Cițu va…

- Liderii USR-PLUS merg la prima ședința de coaliție dupa izbucnirea conflictului deschis cu Florin Cîțu pentru a-i cere în fața sa demisioneze, varianta alternativa fiind o moțiune de cenzura. Florin Cîțu nici nu se gândește și cu susținerea PNL îi acuza pe Dan Barna și…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca Florin Cîtu a fost un "vârf de lance" în lupta PNL cu PSD, iar la acel moment nu au aparut informatiile despre trecutul sau. Eurodeputatul anunta ca în perioada urmatoare primul ministru va promova un act normativ care…

- Venit la Timișoara pentru a-i ține locul premierului Florin Cițu, care a ales alegerile de la Mureș, liderul liberal Rareș Bogdan l-a anunțat pe actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, sa iși ia adio de la un nou mandat. De ce? Pentru ca se va implica el personal la susținerea candidatului perfect…

- Alegerile din PNL fac noi victime. Practic, liberalii au anunțat sambata prin premierul-candidat Cițu, la alegerile PNL București, ca nu-l mai susțin pe Nicușor Dan nici cat il susțineau. Nu știu cat de victima e Nicușor, dar Bucureștiul e deja in perfuzii. Capitala e praf, e „mai praf” decat era sub…