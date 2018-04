Stiri pe aceeasi tema

- "Gala Mana cu Mana" – eveniment caritabil pe 26 aprilie in Bucuresti, la Hilton Inn Garden Old Town Campania Mana cu Mana, lansata in beneficiul copiilor din centre de plasament, propune celor dornici de a face fapte bune un eveniment special, in Bucuresti, pe 26 aprilie 2018. Cu sprijinul Hilton Inn…

- Vineri, 30 martie, la Carrefour Suceava, intre orele 13:00 - 20:00, voluntarii „Ajungem MARI" Suceava invita sucevenii la Targul caritabil de primavara, eveniment organizat pentru sprijinirea educației copiilor din centre de plasament.Voluntarii au pregatit cadouri handmade cu diverse ...

- Luna MARTISORULUI si a FEMEII este celebrata la Galeria SENSO (Bd. Unirii nr. 15, sector 5, Bucuresti) cu ocazia vernisajului Expoziția „BIJUTERIE CONTEMPORANA” (miercuri, 14 martie 2018, ora 18.00), un eveniment dedicat eternului feminin, artei si frumosului in toata splendoarea si desavarsirea sa.…

- Programul educațional Ajungem MARI a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centre de plasament. Nevoia de voluntari in centre de plasament este foarte mare și Ajungem MARI cauta 1.000 de oameni serioși și implicați care sa dedice 3 ore pe saptamana copiilor și tineri instituționalizați,…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul înscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat în centre de plasament. Astfel, 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamâna și sa le ofere cunoștințe…

