- Șase trupuri carbonizate, intre care un copil, au fost gasite de pompieri dupa un incendiu devastator la o pensiune din Prahova. Alte persoane sunt in continuare date disparute. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) cere ISU Prahova prezentarea unui raport referitor la controalele…

- O tragedie devastatoare a lovit Ferma Dacilor din comuna Gura Vadului, județul Prahova, unde un incendiu violent a izbucnit intr-un complex turistic, provocand moartea a 9 persoane, dintre care 3 minori și 5 adulți. Inca o persoana este data disparuta, iar 6 dintre victime sunt inca neidentificate,…

- Patriarhia Romana iși exprima regretele pentru tragicul incident care a avut loc marți dimineața la pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova. In urma incendiului, un copil și cinci persoane adulte și-au pierdut viața, iar alte persoane sunt date disparute.…

- Prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, a informat ca, dupa mai bine de șase ore de la izbucnirea incendiului la Pensiunea Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, flacarile ar fi fost lichidate in proporție de 98 la suta. Pompierii incearca sa stinga și ultimele focare.

- Zona in care cele doua fete din Lupeni au recurs la un gest extrem nu este intamplatoare. Locul este frecventat atat de adolescenți, care se ascund sa nu fie prinși in timp ce fumeaza, dar și ce oamenii strazii.

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.

- Au fost momente de panica in incinta unui centru comercial din capitala Thailandei, acolo unde s-au auzit impușcaturi și au fost raportate victime. Din primele informații, ar fi fost vorba despre un atac armat. Trei persoane au fost ucise intr-un mall de lux din centrul capitalei Bangkok, anunța oficialii…

- In urma cu doar cateva zile, intreaga lume a ramas șocata, asta dupa ce un incendiu puternic a luat foc chiar in localul unde o nunta cu sute de invitați se afla in plina desfașurare. Dupa ce focul s-a dezlanțuit, cel puțin 113 de vieți au murit arse, in timp ce alte 150 de persoane s-au ales cu rani…