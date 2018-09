Stiri pe aceeasi tema

- 181 de procurori si judecatori i au trimis o scrisoare in care il critica pe Tudorel Toader pentru declaratiile facute de acesta la adresa Ministerului Public.Semnatarii au facut acest demers pentru sustinerea lui Augustin Lazar. Mai mult, magistratii cer o intalnire in cadrul careia sa se discute despre…

- Darius Olaru, mijlocasul ofensiv de 20 de ani al celor de la Gaz Metan Medias, e ultima tinta a lui Gigi Becali in aceasta perioada de mercato, iar Ioan Horoba, fostul conducator al ardelenilor, face lobby pentru mutare si-l sfatuieste pe finantatorul FCSB sa se grabeasca.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, 28 august, ca Romania nu are specialiști in pesta porcina africana și ca, de aceaa, au fost chemați specialiști din afara țarii pentru a cauta soluții in combaterea acestei boli care afecteaza porcii. Un mistreț cu pesta porcina eutanasiat a fost…

- Dennis Man a fost in sezonul trecut printre cei mai buni jucatori din Liga 1 si a atras astfel atentia mai multor cluburi din strainatate. Gigi Becali tine insa la pret si sustine ca nu-l vinde pe Man pentru mai putin de 15 milioane de euro. Vasile Miriuta spune si el ca a fost intrebat despre Dennis…

- Imediat dupa victoria cu Rudar Velenje, 2-0, Gigi Becali a vorbit despre jucatorii pe care i-a remarcat in victoria din Slovenia. Finanțatorul steliștilor a vorbit la superlativ despre Filipe Teixeira (37 de ani) și Dennis Man (19 ani), marcatorii golurilor roș-albaștrilor. "Nu poți critica un jucator…

- Brazilianul de 21 de ani, Malcom, a lasat Ligue 1 pentru Serie A si a semnat cu AS Roma. Atacantul este asteptat luni seara, 23 iulie, sa ajunga in capitala Italiei. Alaturi de un alt nou-venit la echipa antrenata de Eusebio Di Francesco, Olsen, Malcom va face vizita medicala si vor...

- Doi fotbaliști romani sunt pe lista pentru trofeul Golden Boy 2018, practic Balonul de Aur pentru tinerii fotbaliști ai Europei. Tuttosport a anunțat lista celor 100 de jucatori, pe care se afla și romanii Ianis Hagi și Dennis Man. Primul a fost inclus in acest top select și anul trecut. ...

- Oricat vi s-ar parea de ciudat, daca dl. Dragnea va lua impune doamnei Dancila sa promulge Ordonanta de Urgenta pe Coduri, Domnia-Sa va face un serviciu Europei intr-un moment de mare tensiune si in previziunea unor timpuri ciudate si foarte posibil generatoare de intrebari asupra viitorului proiectului…