- Gigi Becali, patronul FCSB, susține ca Manchester United s-a interesat de Dennis Man și crede ca Jose Mourinho a venit la Romania - Finlanda pentru a-l urmari pe mijlocașul ofensiv de 19 ani. "Din cate știu eu, Manchester United a venit acum doua luni sa se intereseze de Dennis Man. Am cerut 30 de milioane…

- Tehnicianul formatiei Manchester United, Jose Mourinho, a declarat, marti seara, ca nu a asistat la meciul amical al Romaniei cu Finlanda pentru a urmari jucatori, ci doar pentru ca este in vacanta. El a subliniat ca e devreme sa spuna daca Romania se va califica la Campionatul European.

- La meciul internațional amical dintre Romania și Finlanda, de marți, 5 iunie 2018, spectatorii de la tribuna 0 arenei Ilie Oana au ramas uimiți cand, intr-o loja, l-au zarit pe nimeni altul decat celebrul antrenor al nu mai puțin celebrei vicecampioane a Premier League, portughezul Jose Mourinho, de…

- Dupa o perioada in care cauta cu… lumanarea o victorie și nu o gasea mai deloc, odata cu instalarea lui Cosmin Contra echipa naționala de fotbal a Romaniei și-a gasit cadența și aduna victorie dupa victorie. E drept, deocamdata in meciuri amicale. Saptamana trecuta, a batut, la Graz, in Austria, o echipa…

- Antrenorul echipei engleze Manchester United, portughezul Jose Mourinho, a asistat la meciul amical dintre nationalele de fotbal ale României si Finlandei, scor 2-0 pentru nationala noastra.

- Antrenorul echipei engleze Manchester United, portughezul Jose Mourinho, va asista la meciul amical dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Finlandei, care are loc marti seara pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. ''Sunt in vacanta, sunt liber, am venit sa ma plimb si…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a ajuns, marti seara, la Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, unde va urmari meciul amical Romania - Finlanda. Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnata la 6 ani de inchisoare Mourinho este insotit de fostul impresar Ioan Becali.Partida…

- Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, a sosit in aceasta dupa-amiaza la București. Tehnicianul portughez de 55 de ani va merge la Ploiești pentru a urmari partida Romania - Finlanda, care va incepe la 20:30. Mourinho a venit in Romania la invitația lui Ioan Becali, cu care are o relație de…